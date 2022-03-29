السعودية – هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.2 بالمائة على أساس شهري، حتى فبراير/شباط الماضي، إلى 1655.6 مليار ريال (441.5 مليار دولار)، منخفضة 5.3 مليار دولار.

وحسب تقرير صدر عن البنك، امس الإثنين، تعد الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في يناير الأدنى منذ مايو الماضي.

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1675.5 مليار ريال (446.8 مليار دولار) حتى يناير/كانون الثاني الماضي.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/ أيار 2021.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 119.4 مليار دولار، حتى يناير الماضي.​​​​​​​

الأناضول