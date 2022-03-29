الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد “داعش” في 3 محافظات

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد “داعش” في 3 محافظات

العراق – أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، في 3 محافظات بالبلاد.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان بإطلاق “عملية عسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار(غرب) لملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش” .

وأوضح أن “العملية العسكرية تنفذ بإسناد من طيران الجيش وقيادة عمليات الجزيرة وصلاح الدين، وغرب نينوى، بمشاركة قوات الحشد الشعبي (تابعة للجيش)”.

وعلى مدى أكثر من عام، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

ولايزال تنظيم “داعش” ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول “داعش” في البلاد.

الأناضول