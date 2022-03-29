روسيا – أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا.

وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وتابع كوناشينكوف في تقريره صباح اليوم، الثلاثاء 29 مارس، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك 3 من طراز “بوك-إم1” وواحدة من طراز “أوسا”، ومحطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني. كما دمر الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية خلال الليل 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية “تشيرنوبايفكا”.

إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:

123 طائرة

74 مروحية

311 طائرة بدون طيار

1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى

181 قاذفة صواريخ متعددة

726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية