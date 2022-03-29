الولايات المتحدة – خرجت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا من الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين دولار، إثر خسارتها أمام التشيكية بيترا كفيتوفا.

وخسرت الروسية المصنفة 23 عالميا، أمام التشيكية المصنفة 32 عالميا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 7-6 و6-4.

وتخوض كفيتوفا اختبارا صعبا في الدور ربع النهائي، حيث ستلعب ضد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا حاليا، والتي سترتقي إلى صدارة التصنيف العالمي الشهر المقبل للمرة الأولى في تاريخها.

ومع اعتزال المصنفة أولى عالميا، الأسترالية آشلي بارتي الأسبوع الماضي، وطلبها الخروج من القائمة العالمية، فإن شفيونتيك ستتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيتم تحديثه في الرابع من إبريل المقبل، بعد أن كانت قبل عام ونصف في المركز 54.

المصدر: تاس + RT