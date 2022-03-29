ليبيا – أجرى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة اتصالًا هاتفيًا أمس الإثنين مع السفير التركي بطرابلس كنعان يلماز، تناولا فيه مباشرة الحكومة الليبية أعمالها ومهامها بكافة المنطقة الجنوبية، وأهمية الدور التركي الفاعل في تحقيق الإستقرار والتنمية في مناطق الجنوب وكافة ربوع ليبيا.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للزادمة إمكانية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الجانب التركي في مجالات التنميةالاستثمار وعودة الشركات التركية إلى إستئناف العمل بالمشروعات السابقة والجديدة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية.

بدوره، أعرب السفير التركي عن سروره بزيارة الجنوب في أقرب فرصة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية والاستقرار وتبادل الزيارات مع الحكومة الليبية بما يحقق الازدهار والتقدم للشعب الليبي.