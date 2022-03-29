الرياض – شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي تحتضنهُ العاصمة السعودية الرياض ويستمر أربعة أيام، توقيع 33 اتفاقية، وعدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تجاوزت 16 مليار ريال ( 4.3 مليارات دولار).

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تم توقيع الاتفاقيات، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين تلك الاتفاقيات، وقعت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 10 مذكرات تعاون واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية.

من جانب آخر، أغلق عدد كبير من الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية جولات استثمارية بملايين الدولارات.

من بين تلك الجولات، إغلاق شركة وثيق المالية جولة استثمارية بقيمة 5.2 ملايين ريال (1.4 مليون دولار)، وشركة دارينت بقيمة 3.75 ملايين ريال (مليون دولار).

كما أغلقت شركة حلول ساعي للخدمات اللوجستية جولة استثمارية بقيمة 17 مليون ريال ( 4.5 ملايين دولار) وحصلت شركة ادفع باي على جولة استثمارية بقيمة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار).

الأناضول