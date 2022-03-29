ليبيا – بحثت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال أمس الأحد مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر “الغزو الروسي لأوكرانيا” وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

هورندال حثت بحسب تغريدة نشرتها السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز.

وقالت السفيرة البريطانية: “في لقائي اليوم بالمشير حفتر،كنت واضحة بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب”.

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