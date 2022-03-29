القدس – نفّذت الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات، ليل الإثنين وفجر الثلاثاء، في مدن وبلدات عربية داخل إسرائيل، بزعم الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: “في عملية مشتركة لشرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم اعتقال 12 مشتبهاً بانتمائهم ودعمهم لتنظيم داعش، في منطقة وادي عارة (شمال)”.

وأضافت أنه تم مداهمة منازل “12 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم داعش”.

وتابعت: “أجرت القوات عمليات مسح وتفتيش في 31 منزلا وبؤرة ساخنة”.

ولفتت إلى أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول، إن الاعتقالات تركزت في مدن الناصرة وأم الفحم وسخنين، ومنطقة وادي عارة.

وتقول إسرائيل إن منفذي عملية الخضيرة (شمال) التي أدت، الأحد، إلى مقتل عنصري شرطة وعملية بئر السبع (جنوب) التي أدت، الثلاثاء الماضي، إلى مقتل 4 إسرائيليين، ينتمون إلى تنظيم داعش.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، 7 توجيهات للأمن الإسرائيلي بما فيها استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية (بدون لوائح اتهام) ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز قوام الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك.

الأناضول