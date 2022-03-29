ليبيا- رأى عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد الفتاح الشلوي أن الملف الليبي مفتوح على جميع التكهنات، ولا أستبعد أن تنعكس التطورات الدولية على الملف سلبًا أو إيجابًا، وكثير من المؤشرات تشير إلى أن ضغوطًا ما تمارس على المجلس الرئاسي ليكون له دور في إقصاء المعرقلين من الأجسام السياسية كافة، بحسب قوله.

الشلوي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري قال: “لا أتوقع تجميد عمل الأجسام من برلمان ودولة وحكومة، لكن الأقرب هو تجاوزها تمامًا، كما لعبت لجنة 75 الدور التفاوضي بجنيف، وربما يُستبعد المجلسان بشكل نهائي، وإن كانت هناك تسريبات تدور حول تكليف رئيس حكومة مصغرة من غير الدبيبة وباشاآغا لإدارة المرحلة السابقة للانتخابات”، وفق معلوماته.

وتابع بأن “حل الأزمة الليبية يترنح بين تناقضات بعض الدول الخارجية، وتضارب مصالحها ورؤاها السياسية، وأيضًا بين ألاعيب المتحاورين في الداخل الليبي خاصة البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح”.