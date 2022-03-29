الولايات المتحدة – أفادت بيانات رسمية، امس بتراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.9 بالمئة، في أول تراجع شهري منذ 3 أشهر، وسط ارتفاع الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري السلعي نحو 106.58 مليارات دولار في فبراير، مقارنة مع عجز بقيمة 107.57 مليار دولار في يناير/كانون الثاني السابق.

وعلى أساس سنوي، ارتفع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 22.4 بالمئة في فبراير، من 87.07 مليار دولار في الشهر المماثل من 2021.

وأشارت البيانات إلى نمو صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، إلى 157.16 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما سجلت الواردات ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 263.74 مليار دولار.

الأناضول