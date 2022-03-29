ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مدينة بنغازي بمدير منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فريدريكو سودا، بالإضافة إلى مدير فرع المنظمة في المنطقة الشرقية ومدير قسم العمالة المتنقلة في المنظمة.

وذلك في إطار اهتمام لجنة الشؤون الخارجية بملف الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، حيث اطلع رئيس لجنة الخارجية على موجز لعمل المنظمة وأهم العراقيل التي تواجهها خاصة في عملها مع السلطة التنفيذية.

وأبدى العقوري وفقًا للموقع الرسمي للمجلس ملاحظاته حول برامج المنظمة والمتمثلة في ضرورة تزويد مجلس النواب بمعلومات كافية عن تلك البرامج، وضرورة أن يكون للمنظمة إستراتيجية شاملة لجميع مناطق ليبيا، وألا يتم تركيز البرامج على منطقة محددة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالجنوب ضمن برامج المنظمة، مشددًا على ضرورة دعم جهاز الهجرة غير الشرعية المعترف به من مجلس النواب ومقره في مدينة بنغازي، والذي يعاني شبه انعدام في الموارد المطلوبة لتزويد مراكز الإيواء التابعة له بالاحتياجات الضرورية لنزلاءهِ من المهاجرين غير النظاميين.

وأبدى أسفه لأن الحكومة لم تبذل أي جهود لتوحيد الجهاز، موضحًا خلال الاجتماع بأن لجنة الشؤون الخارجية قد تضطر لتعليق التعاون مع منظمة الهجرة كما سبق أن تم تعليق التعاون مع منظمات أخرى بسبب عدم الاهتمام بملاحظات الجانب الليبي.

كما تم مناقشة وجهات النظر المختلفة حول مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية ودور دول الجوار في ذلك، واختتم الاجتماع بالاتفاق على تواصل التنسيق المشترك للعمل على هذا الملف المهم.

العقوري