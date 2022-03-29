ليبيا – التقى علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار بوفد يمثل مكاتب استشارية تابعة للشركات الألمانية وعضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي إدريس غيث.

بيان صحفي صدر عن مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس وزراء حكومة الاستقرار في مدينة بنغازي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة الجانبين المشاريع الخاصة بالمنطقة الشرقية وعلى رأسها مشروع المدينة الرياضية في بنغازي ومشاريع البنية التحتية بالمنطقة.

وأكد البيان استعداد الجانب الألماني لتقديم الدعم اللازم لمشروعات البلديات للدفع نحو استكمالها وفق المعايير العالمية، فيما أبدى القطراني رغبة الجانب الليبي في أن يكون للشركات الألمانية دور اساسي في إعمار ليبيا، في وقت تحتاج فيه المدينة الرياضية إلى استكمالها على وجه السرعة.

وتابع القطراني: إن هذا الاستكمال يجب أن يكون بمواصفات تتماشى مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية على مستوى العالم. مجددًا دعمه لكافة المشاريع التي تستهدف فئة الشباب وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل إنجاح كافة الخطط التي تهدف إلى التطور والبناء في كافة المجالات.