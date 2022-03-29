المباراة في دبي والجمهور في بغداد.. العراقيون يحضرون مباراتهم أمام سوريا عبر شاشات عملاقة (صور)

المباراة في دبي والجمهور في بغداد.. العراقيون يحضرون مباراتهم أمام سوريا عبر شاشات عملاقة (صور)

العراق – قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، فتح أبواب ملعب المدينة الدولي في بغداد أمام الجماهير لمشاهدة مباراة العراق وسوريا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، قطر 2022.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي: “تقرر فتح أبواب ملعب المدينة الدولي أمام الجمهور لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري عصر اليوم الثلاثاء”.

وهذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها الاتحاد ملعب المدينة أمام الجماهير بعد مباراتهم أمام الإمارات التي أقيمت في السعودية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على قرار الاتحادين الدولي والآسيوي الذي نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى الرياض بسبب “الأوضاع الأمنية”.

وما زال المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى بعد إيران وكوريا الجنوبية والإمارات، يمتلك حظوظا في التأهل إلى الملحق الآسيوي في حال تغلب على سوريا وتعادلت أو خسرت الإمارات أمام كوريا الجنوبية.

المصدر: RT