ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان الإثنين رفقة النائب الثاني للرئيس “عمر بوشاح” السفير المالطي لدى ليبيا “تشارلز صاليبا” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

وأطلع السفير المالطي المشري على سير الانتخابات التشريعية التي جرت في بلاده السبت الماضي، والتي أعلن حزب العمال الحاكم فوزه فيها، معربًا عن أمله في أن تجرى الانتخابات في ليبيا أيضًا بأسرع وقت ممكن.

وتطرق الجانبان إلى مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز” لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب للعمل على وضع أسس دستورية توافقية للانتخابات القادمة، فقد تم التأكيد على ضرورة دعم هذه المبادرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.