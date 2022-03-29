ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه الإثنين، رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

المنفي شدد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على رئيسا الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوثيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات،مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

من جهتهما، أكدا شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.