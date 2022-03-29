ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

محمود أطلع المنفي على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

بدوره، أكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوق سيادي ملكًا للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها.

وشدد المنفي على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.