إنجلترا – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، امس وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، بجانب تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق اليوم جولة مفاوضات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية، لبحث سبل الخروج من أزمة أوكرانيا والتدخل العسكري الروسي فيها.

وعند الساعة 09:30 (ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.53 بالمئة أو 29.9 دولارا، لتتداول عند 1928.37 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.40 بالمئة أو 27.4 دولارا لتسجل 1932.4 دولارا للأوقية.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.34 بالمئة عند 99.15.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

الأناضول