ليبيا – افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني رفقة وزير الداخلية عصام بوزريبة ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

القطراني أكد بحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح وتعزيز عمل الوزارة في كافة مدن ومناطق ليبيا، لأن العمل الملقىَ على عاتقها كبير جدًا ويحتاج إلى التنظيم الدائم والتواصل المستمر وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بأفراد الأمن.

ومن ناحيته، ثمن عصام بوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية الإهتمام الذي تحظى به الوزارة في المنطقة الشرقية من تجهيزات وتدريبات، موكدًا أن هذا النهج هو الطريق الوحيد نحو بناء دولة الأمن والأمان والاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين.

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