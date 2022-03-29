بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي حول ضرورة مغادرة بوتين السلطة

بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي حول ضرورة مغادرة بوتين السلطة

واشنطن – رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امس، التراجع عن تصريحاته بشأن ضرورة مغادرة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين السلطة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه لن يتراجع عن أي شي، ولن يعتذر عن تصريحاته.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تصريحاته لم تكن مؤشرًا على سياسة تغيير النظام في روسيا، لكنها كانت انعكاسًا شخصيًا لـ “الغضب الأخلاقي” إثر حرب بوتين على أوكرانيا.

وأضاف: “لن أقدم اعتذارات. ما يعقد الوضع في الوقت الحالي هو الجهود المتصاعدة لبوتين لمواصلة الانخراط في (ارتكاب) المجازر، وهو نوع من السلوك الذي يجعل العالم كله يقول: يا إلهي، ماذا يفعل هذا الرجل؟”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثار تكهنات بعد إدلائه بتصريح مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة” الأمر الذي أثار تساؤلات عما إن كان يدعو إلى “تغيير النظام” بروسيا.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية، وارسو: “بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

الأناضول