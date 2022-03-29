ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري في بلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع سفيرة المملكة المُتحدة كارولين هورندال، ومُمثلة مُنظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، حيث تم خلال اللقاء مُناقشة الواقع الصحي وجهود الإستجابة الإنسانية في البلاد ،لاسيما في بنغازي، بما في ذلك التحديات والأولويات الصحية.

سفيرة المملكة المتحدة أوضحت خلال الإجتماع بأن بريطانيا بصدد إرسال شُحنة غير مسبوقة من المُساعدات الطبية إلى ليبيا تتضمن مُستلزمات الوقاية الشخصية لجائحة كوفيد-19 بوزن 44 طنًا، مُضيفة بأن هذه الشُحنة ستصل إلى ميناء بنغازي خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليتم توزيعها على المؤسسات الصحية المُختلفة في شرق ليبيا وجنوبها وغربها، وذلك بتعاون مُشترك مع مُنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية.

كما تم مُناقشة سُبل التعاون في مجالات الطاقات المُتجددة والتعليم والمجالات الصحية المختلفة، إضافة العملية الانتخابية في البلاد والمُصالحة الوطنية.

هذا وأبدت السفيرة سعادتها لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى.

ومن جهتها، أكدت مُمثلة مُنظمة الصحة العالمية في ليبيا استمرار مُنظمة الصحة العالمية ببذل قصارى الجهود لدعم عمليات الإستجابة للإحتياجات الصحية في البلاد، في ظل جائحة كوفيد-19، بالتعاون مع الدولة الليبية، وبدعم من الشُركاء الدوليين، ولا سيما المملكة المتحدة.

كما أشادت هوف بالتسهيلات اللوجستيه التي تقدمها بلدية بنغازي لتسهيل أنشطة الاستجابة الصحية التي تقوم المُنظمة في ظل الظروف الراهنة.

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