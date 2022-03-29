إنجلترا – أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس أنها تتوقع انتشار أكثر من 1000 عنصر من مجموعة “فاغنر” الأمنية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن “مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الخاصة الروسية، انتشرت في شرقي أوكرانيا”.

وأضاف البيان أنه “من المتوقع أن تنشر (المجموعة) أكثر من 1000 من عناصرها، بمن فيهم قادة كبار في المجموعة، للقيام بعمليات قتالية”.

وتابع أنه “بسبب الخسائر الفادحة والغزو المتوقف إلى حد كبير، من المحتمل جدًا أن تضطر روسيا لأن تعطي أولوية في نشر عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب العمليات في إفريقيا وسوريا”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول