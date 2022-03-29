ليبيا – صرح خبير من الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانيسلاف ميتراخوفيتش بأن ليبيا وروسيا بلدين جزء من تحالف أوبك ويمكنهما الاتفاق على قرارات مشتركة بشأن تصدير النفط والقمح والمواد الغذائية الأخرى من روسيا، وأيضًا يمكن للدولتين الاتفاق على بناء السكك الحديدية باستثمار من شركة السكك الحديدية الروسية في حالة وجود أمن كافٍ في ليبيا.

ستانيسلاف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، رأى أنه من المحتمل أن تكون اتفاقيات التجارة المباشرة باستثناء الدولار الأمريكي والاستخدام المحتمل للروبل الروسي، بالإضافة إلى عمليات مبادلة للنفط والغاز الطبيعي .

وفيما يتعلق بممارسة روسيا نشاطها الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد ستانيسلاف أن هناك العديد من البلدان قد تكون حالات مختلفة؛ لأن المؤسسات المالية المحلية وعلامات التجارية الاستهلاكية تحل محل الشركات الغربية الآن في روسيا، حيث تستقبل تركيا والإمارات المدفوعات ببطاقة “Mri” الروسية ويمكن استخدامها بدلًا من Visa / M.