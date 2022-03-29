بورصات الخليج تغلق على تباين مع انخفاض أسعار النفط

بورصات الخليج تغلق على تباين مع انخفاض أسعار النفط

أبوظبي – أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على تباين، امس مع تراجع أسعار الخام، شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/ حزيران عند 112.05 دولارا للبرميل، بانخفاض 5.32 دولارات أو بنسبة 4.53 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/أيار بمقدار 5.67 دولارات أو بنسبة 4.98 بالمئة، إلى 108.23 دولارات للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية على 13064.1 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوما بارتفاع أسهم قيادية أبرزها مصرف الراجحي و”سابك” و”أرامكو”، مرتفعة بنسبة 0.63 و0.61 و0.48 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، قفز مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.12 بالمئة إلى 3484.2 نقطة، وقاد المكاسب سهما “إعمار” العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني، مرتفعين بنسبة 4.3 بالمئة و2.08 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.62 بالمئة إلى 9829.35 نقطة، وقاد المكاسب سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا بنسبة 27.18 بالمئة، وارتفع سهم “دانة غاز” بنسبة 2.48 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.14 بالمئة إلى 13711.8 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما منتج البتروكيماويات “مسيعيد” وبنك الدوحة، منخفضين بنسبة 1.66 بالمئة و1.48 بالمئة على الترتيب.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.18 بالمئة إلى 9037 نقطة، وقاد المكاسب سهما “الامتيازات الخليجية” و”متحدة” العقارية، مرتفعين بنسبة 8.38 بالمئة و7.11 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.04 بالمئة إلى 4232.5 نقطة، مدفوعا بخسائر أسهم قطاعي الطاقة بقيادة “الكهرباء الوطنية” منخفضا بنسبة 13.27 بالمئة، والبنوك بقيادة “عمان الوطني” منخفضا بنسبة 4.85 بالمئة.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.24 بالمئة إلى 275.4 بالمئة، وقاد الخسائر سهما “ألمنيوم” وبنك السلام، منخفضين بنسبة 1.28 بالمئة و1.08 بالمئة على الترتيب.

الأناضول