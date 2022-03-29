الولايات المتحدة – ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” وعملات رقمية أخرى، امس وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وعند الساعة 11:00 (ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 5.62 بالمئة على أساس يومي إلى 47096 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لـ”بيتكوين” 893.98 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 18.995 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وزادت “إيثيريوم” ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 5.97 بالمئة إلى 3335 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 399.96 مليار دولار.

وزادت عملة “بي إن بي” بنسبة 4.32 بالمئة إلى 433 دولارا، لتصل القيمة السوقية إلى 71.6 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 2.12 تريليون دولار، موزعة على 18516 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 476 منصة، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

الأناضول