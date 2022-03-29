قطر – تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين مصيريتين في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال “قطر 2022”.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش.

وسيكون جدول المواجهتين كالتالي:

المسار الثاني من الملحق الأوروبي

بولندا # السويد

المسار الثالث

البرتغال# مقدونيا الشمالية

تجدر الإشارة إلى أن منافس ويلز في المباراة النهائية للمسار الأول من الملحق الأوروبي لم يتحدد بعد، وذلك بعد تأجيل لقاء أوكرانيا واسكتلندا في نصف النهائي بسبب الأوضاع في أوكرانيا.

ومن المرتقب أن يقام نهائي المسار الأول في يونيو المقبل.

المصدر: RT