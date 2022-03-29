ليبيا – هاجمت 3 تقارير إخبارية نشرها مواقع “البوابة” الإقليمي و”أميركان غريتنس” الأميركي و”ديلي إكسليسور” الهندي التدخل الغربي في ليبيا عام 2011.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، نقلت عن السياسي المنشق مؤخرًا عن حزب حركة الـ5 نجوم الإيطالية “أليساندرو دي باتيستا” انتقاده الشديد للكيل بمكيالين بشأن الوضع في أوكرانيا ومساعي الدول الغربية لتسليحها لمواجهة روسيا فيما، قامت هذه الدول بتدمير ليبيا عام 2011 حسب تعبيره.

وأضافت التقارير: إن ما حصل في ليبيا على يد حلف شمال الأطلسي “ناتو” مثل إعادة للبلاد إلى عصر أسواق العبيد التي يباع فيها البشر بسعر 40 دولارًا أو أقل، فضلًا عن بروز التنظيمات الإرهابية من قبيل تنظيم “داعش” الإرهابي، بالإضافة لإنهاك الشعب الليبي.

وتابعت التقارير: إن الولايات المتحدة حطمت ليبيا وجعلت منها بلدًا منهكًا سياسيًا وماليًا في وقت تم فيه تدمير بنيتها التحتية، فضلًا عن ظهور ظهور أمراء الحرب.

ترجمة المرصد – خاص