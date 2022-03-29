ليبيا – تحدث تقرير اقتصادي نشره موقع “زاوية” الإخباري الإقليمي عن إمكانية سد ليبيا لحاجة أوروبا المتزايدة من الغاز لرغبتها بوقف الاعتماد الغازي على روسيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا لديها موارد كبيرة للغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تمتلك شبكات خطوط أنابيب ومصافي تكرير وأرصفة تصدير ومحطات وموانئ محدودة ومتخلفة، فضلًا عن صعوبة تحفيز الاستثمار الأجنبي لأسباب عدة.

وأضاف التقرير: إن هذه الأسباب تتمثل في مجموعة من عوامل الخطر ومنها عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن المحلي وتحويل المؤسسات المالية للاستثمارات من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، في وقت أثبت فيه تأمين أحدث التقنيات لتسهيل تطوير المحتوى الغازي أنه باهظ الثمن.

ترجمة المرصد – خاص