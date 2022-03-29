ليبيا – قال عضو حراك “855” أيوب الزريقي إنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بطرابلس؛ للمطالبة بتفعيل القرار “885” بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي.

الزريقي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الإثنين، أكد أن حكومة الدبيبة تراجعت عن وعودها بتفعيل زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي.

وأشار إلى أن زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحي سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام.

ولفت إلى أن الانقسام السياسي ساهم في إهمال القطاع الصحي، موضحًا أن النقابات الطبية أصبح دورها باهتا جدًا، وأصبحت لا تعبر عن متطلبات العناصر الطبية.

الزريقي نوه إلى أن الفجوة بين النقابات، والأطقم الطبية أصبحت كبيرة.