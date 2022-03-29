الدنمارك – لا تعد الخلية جزيرة، وكل واحدة لديها مجموعة من الطرق لاكتشاف ما يحيط بها، وحتى الوصول فيزيائيا إلى الجار أو العدو باستخدام ملحقات خلوية غريبة.

وتسمى هذه النتوءات التي تشبه اللوامس بالأقدام الخيطية، وأعطتنا دراسة جديدة المزيد من التبصر في كيفية السماح لخلايانا بالتحرك، عن طريق لف النتوءات الداخلية الشبيهة بالهيكل العظمي.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: “تلعب هذه الهياكل دورا محوريا في السماح للخلايا باستكشاف بيئتها، أو توليد قوى ميكانيكية، أو إجراء إشارات كيميائية، أو نقل الإشارات عبر الجسور النانوية بين الخلايا. وتبدو ديناميكيات الأرجل الخيطية معقدة للغاية لأنها تظهر سلوكا ثريا من الالتواء والسحب والطول وتغييرات الشكل. وهنا، نوضح أن أرجل الخيطية تستكشف بالإضافة إلى ذلك الفضاء ثلاثي الأبعاد خارج الخلية من خلال الجمع بين النمو والانكماش مع الالتواء المحوري والتواء من النوى الغني بالأكتين”.

ويتكون اللب المذكور من بروتينات تسمى الأكتين والميوسين. ويقارن الفريق، بقيادة علماء الفيزياء الحيوية من معهد Niels Bohr في الدنمارك، هذه الحركة الملتوية والالتواء المكتشفة حديثا بشريط مطاطي. وعند الالتواء، ينقبض الشريط المطاطي ويمكنه فجأة التحرك من تلقاء نفسه، ويعود إلى تكوينه الأصلي غير الملتوي. وداخل نوى أرجل الخيطية، تلتف بروتينات الميوسين حول بروتينات الأكتين، وتسحبها إلى لفات أو أبازيم. وتسمح الحركة الناتجة لـ “مخالب” الخلية أن تستشعر بيئتها، وتتفاعل مع الخلايا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى، بل وتتحرك.

وتقول المعدة الرئيسية، عالمة الفيزياء الحيوية في معهد Niels Bohr، ناتاشا لايجنس، “إنها قادرة على الانحناء – الالتواء، إذا رغبت في ذلك – بطريقة تسمح لها باستكشاف الفضاء بأكمله حول الخلية، ويمكنها حتى اختراق الأنسجة في بيئتها”.

واستخدم الفريق ملاقط بصرية ومجهر متحد البؤر لمشاهدة هذا الالتواء في عمود الأكتين والميوسين فيزيائيا. وبعد ذلك، قامت ببناء نموذج فيزيائي لتأكيد أن الحركة نشأت تلقائيا من هذه الجزيئات المحصورة في قنوات ضيقة. وتعد الملاقط البصرية أجزاء رائعة من التكنولوجيا، حيث تحمل أشعة الليزر التي تمت معايرتها بشكل مثالي جسما صغيرا في مكانه. وفي هذه الحالة، تم استخدام ملقط بصري على حبة صغيرة، والتي سينمو بها فيلوبوديوم ثم تعلق عليها، مثبتة “اللامسة” في مكانها.

واستخدم الباحثون مجموعة متنوعة من الخلايا لتأكيد أن هذه ليست ظاهرة لمرة واحدة – بالنظر إلى كل شيء من خلايا سرطان الثدي البشرية إلى خلايا الكلى الجنينية البشرية.

كما أن وجود هذه الهياكل في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلايا يعني أنه يمكن أن يكون وسيلة أخرى للنظر فيها عند البحث عن أمراض مثل السرطان.

وسيحتاج هذا إلى مزيد من البحث – يقوم العلماء حاليا بمراقبة هذه العملية فقط، لكن اكتشاف شيء جديد حول خلايانا هو دائما جزء مثير من البحث الأساسي.

ونُشر البحث في مجلة Nature Communications.

المصدر: ساينس ألرت