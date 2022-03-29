أوكرانيا – بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، تنعقد في اسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.

ميدانيا

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المصدر : RT