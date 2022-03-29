 لحظة بلحظة..العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، تنعقد في اسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.

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المصدر : RT