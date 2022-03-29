ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “لو دوت كوم” الأميركي عن توسيع مكتب “بونيلي إريدي” الإيطالي للمحاماة نشاطه عبر التعاون مع نظير رائد له في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن التعاون سيساعد المكتب على توسيع وجوده بإفريقيا والشرق الأوسط وتنمية فريق عمله وتوسيع شبكة المتعاونين معه ومنهم المكتب الليبي الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا، له والمساهمة في تسوية المنازعات والتقاضي والتحكيم وتمويل المشاريع.

وأضاف التقرير: إن مجالات عمل المكتب الإيطالي في ليبيا ستكون النفط والغاز والبناء والصناعات الثقيلة والنقل والطيران والدفاع والاتصالات إذ يتمتع بخبرة واسعة في مساعدة المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية، ناقلًا عن رئيس المكتب “ستيفانو سيمونتاتشي” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “سيمونتاتشي”: إن ليبيا تمثل رغم وضعها السياسي الحالي سوقًا ديناميكيًا مليئًا بالفرص للمستثمرين الدوليين في مختلف المجالات التي تسهل إعادة إعمار البلاد.

ترجمة المرصد – خاص