قطر – تقام مساء اليوم الثلاثاء، خمس مباريات مصيرية في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت غرينيتش:
السنغال # مصر – الساعة 17:00
نيجيريا # غانا -الساعة 17:00
المغرب # جمهورية الكونغو الديمقراطية – الساعة 19:30
الجزائر # الكاميرون – الساعة 19:30
تونس # مالي – الساعة 19:30
وكانت مباريات الذهاب أسفرت عن النتائج التالية:
مصر # الكاميرون 1-0
جمهورية الكونغو الديمقراطية # المغرب 1-1
مالي # تونس 0-1
الكاميرون # الجزائر 0-1 –
غانا # نيجيريا 0-0
وسيتأهل المتفوقون في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى مونديال قطر، أي أن القارة السمراء ستمثل بخمسة منتخبات في كأس العالم المقبلة.
المصدر: RT