نادي ميامي هيت يكرم المغربي حكيم زياش

الولايات المتحدة – كرّم نادي ميامي هيت الأمريكي لكرة السلة، المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، يوم أمس، وذلك على هامش زيارته للنادي ومتابعته إحدى مبارياته في الولايات المتحدة.

ونشر حكيم زياش صورة عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، وهو يحمل قميصا للفريق مكتوبا عليه اسمه، ومن ورائه كؤوس توج بها النادي العريق في بطولة “NBA” للمحترفين.

واستغل اللاعب المغربي فترة توقف الدوري الإنجليزي، خلال فترة مباريات المنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وقام بزيارة نادي ميامي هيت لكرة السلة، وحضر بعض مباريات دوري كرة السلة الأمريكي لكرة السلة رفقة زميله في البلوز، البلجيكي روميلو لوكاكو.

ورفض حكيم زياش (29 عاما) المشاركة مع المنتخب المغربي في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ضد منتخب جمهورية الكونغو، بسبب خلافات مع المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.

وسييستضيف منتخب المغرب نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في مباراة الإياب غدا الثلاثاء، في مدينة الدار البيضاء، والتي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعالدل (1-1).

المصدر: وكالات