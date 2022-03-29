ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج اجتماعًا أمس الإثنين، ضمّ مديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، لمناقشة مشروع قرار تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بحضور مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وعدد من ممثلي الاتحادات الطبية ومديري المصحات ومراكز الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

الحويج استعرض بحسب المكتب الأعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع آلية تحديد أسعار استرشادية للخدمات الصحية والطبية بالقطاع الخاص المتعلقة بعمليات الجراحة والإيواء، كما أبدى الحضور عددًا من الملاحظات حول مشروع القرار.

وفي ختام الاجتماع كلّف الوزير لجنة تتولى إعداد القرار في صورته النهائية للاعتماد حتى يتم احالته للجهات الضبطية والرقابية للتنفيذ.

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