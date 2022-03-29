تركيا – اعتبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو أن بلاده قادرة على إحلال الأمن والسلام ليس في أراضيها فحسب، بل وفي دول الجوار والمنطقة، كما أنها “ستنقذ” العالم من التدخلات الأمريكية والغربية.

وقال صويلو في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها اتحاد جمعيات البحر الأسود في إسطنبول، إن “تركيا ليست مثل الغرب الذي يفرق بين الأشخاص وفقا لأعراقهم”، مشيرا إلى أن بلاده “تنظر إلى أعين الأطفال أصحاب العيون الزرقاء والعسلية والخضراء على حد سواء، فلا تفرقة بينهم، وذلك مثلما أمر الدين الإسلامي”.

وشدد صويلو على أن “تركيا (الآن) ليست تركيا القديمة، لقد غيرنا ذلك التاريخ”، واعتبر أن بلاده تغلبت على التحديات الأمنية بفضل قوتها الذاتية.

وقال: “لو كنا نثق بأوروبا أو أمريكا أو حلف الناتو أو المنتديات العالمية، لكانوا قد أقاموا ممرا للإرهاب من شمال العراق إلى عفرين”، منوها إلى أن تركيا “أغلقت صفحة حزب العمال الكردستاني”.

وصرح صويلو بأن بلاده قادرة على إحلال السلام ليس في أراضيها فقط، بل أيضا في المناطق المحيطة بها.

وقال: “هذا البلد بلد غني وقوي. سنحقق السلام ليس فقط في 780 ألف كيلومتر مربع (من أراضيها) ، ولكن أيضا في الجغرافيا من حولنا. لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به. فليسمع العالم – سنحقق السلام في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان. سننقذ العالم من تدخل الغرب وأمريكا وأوروبا”.

المصدر: وسائل إعلام تركية