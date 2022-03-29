ليبيا – أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز نقاشًا مثمرًا للغاية عبر الإنترنت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية.

ويليامز قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن ممثلي الأحزاب أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.

وأشادت بممثلي الأحزاب على توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، وألمحتُ إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية.

كما أطلعتهم على جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.