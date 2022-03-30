ليبيا – أنهى المركز الليبي الكوري دورة تدريبية لإعداد مدربين في مجال بناء القدرات وأعمال التركيبات والصيانة لمنظومات الطاقة الشمسية.

بيان صحفي صدر عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الدورة تمت بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية، مشددة على أهمية التدريب المهني وتكوين مدربين لضمان تدريب الباحثين عن العمل في المجالات الأكثر إحتياجًا في السوق الليبي.

وأضاف البيان: إن التدريبات المقبلة ستكون في أكثر من مكان داخل البلاد بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.