السعودية – أكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمة خلال افتتاح المشاورات اليمنية اليمنية “لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن لا حل إلا الحل السلمي”.

وأشار الحجرف في كلمة نشرت وسائل إعلام سعودية نصها الكامل، إلى أن “الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة لا يمكن أن تحقق الأمن و الاستقرار المنشود، ولعل مشاوراتكم تؤسس لعام فيه يغاث الناس باذن الله”.

ولفت المسؤول الخليجي إلى أن “المشاورات اليمنية – اليمنية تنطلق في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع واليمن بوجه خاص”.

وخاطب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الحضور قائلا: “مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية اليوم ، فإن أبناء اليمن من العاصمة صنعاء إلى حضرموت ومن عدن الى المهرة ومن مأرب الى المكلا ومن تعز الى البيضاء، من الحديدة الى شبوه وفي كل محافظة و مدينة و قرية، يتابعون والأمل يحدوهم للوصول الي ( كلمة سواء)”.

ودعا الحجرف إلى تذكر اليمن باسمه القديم، السعيد، والتوقف عند هذا الاسم، وقال في هذا السياق:

“فلنتذكر الشهداء وتضحياتهم ولنترحم عليهم.

ولنتذكر الشيخ المسن، والأرملة، والعجز،

والطفل الذي حرم التعليم.

ولنتذكر الشباب وأحلامهم وآمالهم

والشيوخ وتجاربهم وحكمتهم

ولنؤمن بمستقبل بلد عرف بالسعيد منذ قدم التاريخ، ولنتوقف عند هذا المسمى والذي ذكرت كتب التاريخ إن اليمن سميت بالسعيد لأنها كانت وما زالت أرض الأحلام والآمال والطموحات والشعر والأدب والحضارة والتراث والتاريخ المجيد والشعب العظيم، فاليمن أصل العرب ومعين الحكمة”.

المصدر: gcc-sg.org