البرتغال – بلغ منتخب البرتغال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” على حساب ضيفه المقدوني الشمالي إثر فوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي.

وأحرز البرتغالي برونو فرنانديز هدفي بلاده في الدقيقتين (32 و65) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “دراغاو – Estadio do Dragao” بمدينة بورتو البرتغالية.

يذكر أن المنتخب البرتغالي وصال إلى نهائي الملحق الأوروبي، على حساب نظيره التركي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب “دراغاو” أيضا.

بينما فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الإيطالي بطل لعالم 4 مرات، بهدف وحيد، في عقر داره، ليغيب “الأتزوري” للمرة الثانية على التوالي عن العرس الكروي العالمي.

المصدر: RT