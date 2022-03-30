مصر – وافق مجلس النواب المصري على اتفاقين جديدين مع البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المصرية بقيمة 720 مليون دولار.

وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان على “فيسبوك” إن “مجلس النواب وافق في جلسته العامة على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 720 مليون دولار، تنفيذا لأجندة التنمية 2030”.

وأضافت أن “إطار تمويل سياسات التنمية يستهدف دعم جهود التنمية في مصر من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة”.

وتابعت أن التمويل “يعكس الثقة من المؤسسات الدولية في جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمضي قدما في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدامة”.

المصدر: RT