ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أنه يجب أخذ تصريحات فتحي باشاآغا خلال اليومين الماضيين في السياق العام، وأنه دليل على المرض المتمكن من الجسم السياسي الليبي بجميع أشكاله.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن الجسم السياسي مريض وهو دون خطاب عقلاني أو برامج وشخصيات تتهم بعضها البعض ولا تقوم بأي شيء، والشعب الليبي ما زال يعاني من هذه الشخصيات والجسم السياسي، وهذا دليل على أن باشاآغا قد لاحظ أن ادعاءاته أنه شكل حكومة لقيادة الانتخابات من الواضح أنه زيف، وبأن حكومته لمحاربة الفساد اتضح وبعد التشكيلة أنه لا حقيقة من ذلك، وفقًا لتعبيره.

وأردف: “الشخصيات في هذه الحكومة ليس لها تاريخ في محاربة الفساد بل جاءت عبر محاصصة. ماذا عن الأموال التي صرفت على التشكيلات المسلحة في شرق ليبيا وكتائب أولياء الدم؟ هم يعتبرون أنهم جيشهم، نحن جيشنا هذه التشكيلات المسلحة ونريد أن نصرف عليهم وهم من دافعوا عن طرابلس ضد التشكيلات المسلحة الأخرى التي العالم كله يعرف أنها ليست جيشًا”.

وأضاف: “الليبيون شاهدوا الجيش على مشارف طرابلس ورأوا الأشكال وهم يصرخون نحن نشم البريوش، الليبيون رأوا قائدًا من قوات ما تسمونه الصاعقه الورفلي وهو يعدم أناسًا مكبلين، وأبناء حفتر الذين لم يدخلوا كلية عسكرية أصبحوا عقداء، باشاآغا يستطيع أن يجلس مع من يريد ولم نعد نصدق أي شيء يقوله الآن، لأنه قال كلامًا في حفتر لم يقله أحد، القضية أنك لا تتحالف مع عسكري وتنشئ حكومة معه وهو دمر بنغازي ودرنة وحاول الدخول لطرابلس وقصف الأماكن الآهلة بالسكان ومنع الدبيبة من الدخول لبنغازي”.

كما أفاد خلال حديثه قائلًا: “رواية فتحي باشاآغا بسلام الشجعان وقوة الأمر الواقع، لماذا لم يقوموا بها الحلفاء وتفاهموا مع هتلر؟ نكتة هذا ليبي وهذا ليبي وسلام الشجعان هذا غير عقلاني؛ لأنك تتكلم مع شخص يريد أن يصبح الرئيس وارتكب جميع أنواع الجرائم في ليبيا، في 2021 اختار ملتقى الحوار السلطة التنفيذية وبعدها اعطى مجلس النواب الثقة بالإجماع بعدها بأقل من عشر شهور مجلس النواب سحب الثقه وبدأ اجراءات افشال الانتخابات”.

ورأى أن مجلس النواب أصبح أضحوكة أمام الليبيين ومن حسن الحظ أن الجميع في ليبيا يريدون التخلص من مجلسي النواب والدولة، بحسب تعبيره.

وفي الختام أشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة سيخرج حالمًا أن تجرى الانتخابات كمجلسي النواب والدولة وغير مأسوف عليهم جميعًا، وفقًا لقوله.