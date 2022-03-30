ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في ورطة حقيقية فهي لا تريد أن تعترف بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة التي اعتبرها كثيرون أهم إنجازاتها أصبحت كارثة على الليبيين وانتهت ولايتها.

الدباشي أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “وفي نفس الوقت هي في حاجة إلى النجاح بأي شكل من الأشكال قبل انتهاء عقدها في شهر أبريل حتى تقنع روسيا والدول التي تعارض تعيينها -الذي تم بتجاوز مجلس الأمن- أن ما قام به الأمين العام له ما يبرره، وأنها تستحق التمديد لمهمتها”.

وتابع: “ولكن ستيفاني حكمت على نفسها بالفشل بسبب سلوكها الطريق الخطأ الذي يبدو أنه خيار بريطاني مدعوم من حكومة بلادها لخدمة اجندة خاصة، ومبني على فرضية استمرار ضعف مجلس النواب واستحالة توافقه مع مجلس الدولة الذي كان قائمًا لسنوات عديدة”.

واعتبر أن وليامز استهانت بالتوافق الذي حصل بين المجلسين، ولم تدرك أن الليبيين مهما اختلفوا فليس هناك في الواقع ما يفرقهم، وأن توافق المجلسين أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري ومن المستحيل التراجع عنه، خاصة بعد أن أفضى إلى تشكيل حكومة مؤهلة لبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية وتحظى بدعم واسع بين الليبيين.

وأردف: “حاولت وليامز سحب البساط من تحت مجلس النواب واقترحت لجنة من ستة أعضاء من كل مجلس تجتمع في تونس تحت قيادتها لإعداد قاعدة دستورية، والتفسير الوحيد لهذا الاقتراح الذي يتعارض عددًا ومكانًا مع التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري هو رغبة السيدة وليامز في الاستمرار في التحكم في مصير الليبيين ورهن مصيرهم بيد دول معينة، مستفيدة من أكذوبة أن ليبيا محكومة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأن إرادة الليبيين ليست حرة، وهي أكذوبة روج لها الجهلة ويرددها حتى كبار المسؤولين الليبيين عن جهل بمحتوى قرارات مجلس الأمن وأسباب صدورها وفقًا للفصل السابع من الميثاق، ورسخت في أذهان سياسيي الصدفة والمتسلقين بصفات مختلفة أن ممثل الأمين العام أعلى منهم، وأصبحوا يتسابقون على تنفيذ طلباته، ويجمعهم كالقطيع متى شاء ليعودوا الى مواقعهم وهم اكثر اختلافًا”.

وأكد على أنه قد حان الوقت لأن يجتمع ممثلو مجلس النواب ومجلس الدولة في البيضاء وفقًا للإعلان الدستوري لإعداد قاعدة دستورية، وألا يسمحوا لأي أجنبي بالمشاركة في اجتماعاتهم أو الإشراف عليها أو معرفة تطوراتها، وأن يلتزم أعضاء اللجنة بالابتعاد عن الاتصال بوسائل الإعلام وممثلي الدول الأجنبية والأمم المتحدة.

الدباشي شدد على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لزيادة فرص التوافق وتقريب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج الليبيين من النفق المظلم الذي يعيشون فيه، والذي تتحكم الدول الأجنبية في مخارجه منذ 2014.