ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء علي محمود حسن رئيسَ مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

محمود أكد بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار أن مجلس الأمناء برئاسة الدبيبة هو الجهة الإشرافية العليا على المؤسسة وفقًا لقانون تنظيمها.

كما قدم محمود إحاطة ببعض المسائل الخاصة بسير الاستثمارات في الخارج، ومنها أخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.

من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة لحماية أصولها في بلجيكا بما يضمن حماية هذه الأصول وصونها.