ليبيا – عقد نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة لقاء مع مهجري مدينة مرزق للاستماع إلى معاناتهم ومشاكلهم وحلحلتها، والعمل على رجوعهم إلى بيوتهم، من أجل تحقيق الاستقرار والمحافظة على النسيج الاجتماعي، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية في فزان.

الزادمة وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أكد أن الحكومة الليبية تولي اهتمامًا بالغًا بقضية النازحين والمهجرين في كل ليبيا، لا سيما في الجنوب الليبي.

وأضاف أن الحكومة الليبية من مهامها إرساء دعائم الاستقرار والسلام من خلال المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر، والعمل على حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار، وتقريب وجهات النظر، ونشر قيم التسامح والوئام المجتمعي، حتى تكون هناك أرضية صلبة لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن أهالي المدينة عانوا من إخفاق الحكومة السابقة في هذا الملف، رغم إنشاء لجنة تُعنى بمهجري مرزق.

وأوضح أنها لم تعالج قضاياهم ومشاكلهم بل على العكس تمامًا تم تعطيل المساعدات، ومنح بدل الإيجار ليجدوا أنفسهم في مختنقات وأزمات معيشية غاية في القسوة.