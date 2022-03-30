مصر – حرص الكرواتي ديان لوفرين، مدافع زينيت بطرسبورغ الروسي، على تقديم الدعم لزميله السابق في ليفربول، المصري محمد صلاح، بعد فشل منتخب “الفراعنة” في بلوغ مونديال “قطر 2022”.

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح التي لجأ إليها الطرفان، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف من دون رد لصالح السنغال، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب أيضا، ولكن الصالح “الفراعنة”، ليتأهل المنتخب السنغالي إلى مونديال قطر، بعد فوزه بالركلات الترجيحية (3-1).

وأهدر محمد صلاح ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لبلاده، بعد تعرضه لمضايقات كبيرة من قبل الجماهير السنغالية التي سلطت أضواء الليزر بشكل مكثف على عينيه قبل تنفيذ الركلة.

ووجه ديان لوفرين رسالة لزميله السابق في “الريدز” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” جاء فيها: “مو، ارفع رأسك، أفخر بنفسك وبمنتخب بلادك، لقد قدمت كل شيء، حافظ على قوتك، فهناك المزيد من التحديات القادمة”.

وارتبط ديان لوفرين بعلاقة صداقة قوية مع محمد صلاح عندما كانا معا في ليفربول، ويعتبر الكرواتي النجم المصري أحد أفضل الأشخاص الذين عرفهم خلال مسيرته المهنية في عالم كرة القدم.

المصدر: وكالات