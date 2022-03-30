ليبيا – عقد المستشار النائب العام الصديق الصور اجتماعًا مع رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس فرع الجهاز – ترهونة؛ ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل – ترهونة؛ ورئيس فرع إدارة العمليات والأمن القضائي؛ ورئيس المجلس التسييري لبلدية مدينة ترهونة؛ بحضور مجموعة من أعضاء النيابة العامة.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له تقييم الأداء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل؛ ومدى توافرها للاشتراطات المطلوبة؛ وتقيُّد القائمين عليها بقواعد معاملة النزلاء.

وقد تبيَّن من خلال ما دار في الاجتماع ضرورة إجراء معالجات للرفع من القدرة التشغيلية لأعضاء جهاز الشرطة القضائية؛ نظرًا لما تقتضيه طبيعة عملهم التي تعدّ لصيقة بالمنظومة العدلية، مما يستوجب إيلاءهم العناية المعقولة كتوفير المهمات والإمكانيات، مع التدريب المتخصّص بحسبانه صار واجبًا في ظل تحديات المرحلة الراهنة.