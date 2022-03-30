ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن التقارب المصري القطري سيكون بداية تحول في المواقف الدولية تجاه حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، وسيكون موقفهم داعمًا للحكومة الليبية الجديدة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إنه يجب على الشركاء الدوليين، والإقليميين لعب دور الوسيط في المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر.

وطالب عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة كون ولايته منتهية قانونيا، مرحبًا بتقارب وجهات النظر لدول الجوار والدول الصديقة لليبيا.

العرفي أكد أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا ستباشر عملها قريبًا جدًا من العاصمة طرابلس.