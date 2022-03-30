ليبيا – قال المحلل السياسي والصحفي سالم الغزال إن ليبيا ما زالت تعاني من التصحر في العمل الحزبي السياسي، ونظام الأحزاب في ليبيا ما زال ضعيفًا جدًا ولا يؤثر على المشهد السياسي، بعكس ما يظنه المجتمع الدولي.

الغزال أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن المجتمع الدولي يظن أنه من خلال اللقاءات المستمرة مع الأحزاب عبر نورلاند ووليامز، سيتم الضغط على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ولكنها في الحقيقة لن تجدي نفعًا في ذلك.

وأردف أن الزخم نحو الاستحقاق المنتظر ما زال موجودًا، ومجلس النواب أصدر خارطة طريق واضحة في هذا الشأن، ولكن العيب الوحيد في هذه الخارطة أنه لا يوجد مدد محددة تستند عليها السلطة التنفيذية والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق، حيث إنها أشارت لخطوات وليس لمدد.

وحول مبادرة وليامز حول القاعدة الدستورية، رأى أن التوافق بين المجلسين أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري بعد تضمينه في التعديل رقم 12، ومن المستحيل التراجع عنه، وقد اتخذ مجلس النواب الخطوة، وأن المفترض هو دعم هذا التوافق وليس الاستهانة به وافتراض انعدام وجوده.