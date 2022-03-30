فلسطين – دارت مواجهات، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي اقتحمت بلدة يعبد في محافظة جنين امس، معززة بأكثر من 40 دورية عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جرافة شوهدت برفقة دوريات القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت البلدة من كافة مداخلها وحاصرت الأحياء خاصة الحارة التي يقع فيها منزل منفذ عملية “بني براك” الليلة الماضية، ضياء حمارشة.

وبدأت القوات الإسرائيلية، حملة مداهمات واعتقالات في حارة الحمارشة، وعرف من المعتقلين حتى اللحظة: ربيع حمارشة، ومهدي حمارشة، وما زالت العملية مستمرة.

المصدر: “القدس”