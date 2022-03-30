ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان وزيرَ الدولة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عادل جمعة ووزيرَ الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بمقر المجلس في طرابلس.

وقد استعرض اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وبيّن المشري خلال اللقاء جهود المجلس التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتلبية طموح الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة من خلال الاستحقاق الانتخابي المبني على أسس دستورية وقانونية صحيحة، وأن المجلس الأعلى للدولة عاكفٌ على إنجاح هذا الملف.